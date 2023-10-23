工會促全面檢視人力資源政策　增託兒服務釋放婦女勞動力

有工會到政總請願，促請政府改善就業質素及加強勞工保障。

香港的勞動力下降。有工會今日（23日）到政府總部請願，要求政府全面檢視本港人力資源政策，推動高質量充分就業，優先發掘本地潛在勞動力及加強培訓本地人手；同時工會又促請政府改善就業質素，加強勞工保障，建議包括「優化最低工資檢討機制」及增加託兒服務等。

所屬工會的議員黃國指本港正面對勞動力不足的難題，在產業升級及轉型的關鍵期，本地潛在勞動力卻未能充分釋放，教育及培訓工作未能與產業發展匹配，人力需求錯配嚴重，窒礙了經濟的發展步伐。

他指政府應當全面檢視本港人力資源政策，針對勞動參與率偏低，應促進高質量的充分就業，「充分就業」是要想方設法釋放本地勞動潛在動力，「高質量」是要改善就業質素，穩步增加行業的薪酬待遇，加強勞工的保障。

該工會又指現行最低工資機制已失效，即使低資水平調升至40港元亦未能保障一般家庭的生活所需，建議政府盡快兌現承諾，優化最低工資檢討機制之外，並落實「通脹+N」調整機制、「一年一檢」及參考「生活工資」水平，確保勞工勞有所得，勞動有價。

對於近月連接發生致命工業意外，該工會職安健協會主席林淑儀指《工廠及工業經營（安全管理）規例》，自2002年4月1日開始實行至今已超過20年，根據《規例》每項工程合約如超過1億港元或工廠有不少於100人工作，就需要執行「安全管理制度」，但多年來一直未有被嚴格執行，《規例》中對安全共有14項元素規定，然而地盤內現時只有首10項是強制執行，第11至14項元素屬於自願性執行。

面對現時惡劣的職安環境，她認為政府適時檢討有關規例的實施進度，再考慮進一步強制實施餘下的4項元素，同時在實施後亦要加強宣傳、巡查及執法，確保14項元素切實執行，達到減少工業意外的作用。

為有效釋放婦女勞動力，該工會亦建議政府積極擴大託兒服務及課餘託管支援，同時帶頭推動家庭友善政策的落實，如彈性上下班時間、落實「16周全薪產假薪酬」、「設立產後工作保障期」等政策，相信能推動女性投入勞動市場。