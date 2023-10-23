古洞站造價達58億飆升7成　議員斥政府勿視立會為「提款機」

為改善新界地區交通，港鐵北環綫首期工程將於年內展開，在東鐵綫落馬洲支綫增設古洞站。惟項目最新造價達58億港元，遠高於兩年前提交的估算數字。擬建的沙田T4號主幹路亦出現同類情況，最新造價估算已倍增至約71億港元。有議員批評，兩項工程超支「離譜」，促政府勿申請撥款時，視立法會為提款機。

據運輸及物流局文件顯示，當局兩年前簡介古洞站時指，按2015年價格計算，其項目建造成本估算約為35億港元。事隔兩年，古洞站最新造價升至59億港元，造價飆升近7成；連同北環線主綫詳細規劃與設計和部分前期工程的開支，總開支達98港元；至於沙田T4號主幹路，最新估算工程造價亦達71億港元，遠高於2004年首次提出的約6億港元，相關撥款申請已提交至立法會工務小組委員會。

議員田北辰今(23日)出席電台節目時表示，兩項工程超支多倍是「離譜」，質疑當局最初估算時有欠審慎，以至認真處理時發現計漏不少事項。他認為，現時觀感負面是估價相差太遠，但當局又欠缺解釋，甚至視立法會為提款機，促政府改變習慣。田又指，土木工程署的投標價格指數顯示，由2006年至2023年，工程造價應增加約兩倍。除了造價，他亦擔心T4工程落成後，只能改善大埔公路沙田段，即沙田鄉事會路及城門隧道公路之間的交通約11年，屆時又要重新面對大埔公路擠塞的問題。

工程師學會前會長、前土木工程處處長卜國明表示，以古洞工程為例，8年的工程物價、工資等也會上漲，若以4%計算，估價是約47億港元，與最新造價有12億差距，有待政府解釋。至於沙田T4路段，當局解釋經過許多諮詢後，需要作出隧道西移、加長接駁位、興建隧道及高架橋等改動，也要計算未來幾年的通脹，都會影響造價。他說，物價指數與估算始終有時間上的落差，工程改動亦會增加工程難度。