垃圾蟲阻街罰款加價不入肉　工會倡引扣分制可罰停業

《定額罰款條例》昨日(22日)起「加價」，公眾地方亂拋垃圾、隨地吐痰等，罰款由1,500港元倍增至3,000港元；店舖阻街或棄置大量其他廢物罰款，則相應提高至6,000港元。食環署職工權益工會副主席李美笑今日(23日)表示，提高罰款只有短期效果，時間一長，肯定會打回原形。

李美笑認為，對富有人士而言，增加罰款只屬九牛一毛。同樣地，每月生意額達十幾萬的商戶，店舖阻街罰款即使增至6,000港元，阻嚇作用仍然輕微，經營者視罰款當交租。要有效改善市容，她建議實行累進式罰款、要求參與教育課程，或引入扣分制，導致商戶有機會要停業幾日，相信更為有效。

她又稱，食環署指引對於如何衡量棄置廢物的大小或數量，並無固定標準，當中只提出棄置廢物的大小達0.2立方米的罰款為3,000港元，0.2至1.5立方米罰款6,000港元，超過1.5立方米則交由環保署檢控，但需要由食環署人員拍照及抄身份證，期間亦無儀器或工具量度。目前做法導致前線人員與市民商戶的爭拗會增加。另外，商戶上落貨是否屬於阻街，指引亦未有清晰界定。

李指出，署方相當依靠前線人員執法，過去20多年沒有增加人手，小販隊人手不足，潔淨組人員數目愈來愈少，現時只有1,200人，每個地段更只有一人執勤，執法檢控時較麻煩不便。她認為，食環署人員屬文職性質，執法時只能靠人多勢眾，即使小販隊早前開始使用隨身攝錄機，作用仍然有限。