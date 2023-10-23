重陽節封路市民諗計仔　用遙控車運祭品上山　燒臘檔不敢加價

冷鋒剛過，天氣轉涼，適合登高。正值農曆九月初九重陽節，不少孝子賢孫今日(23日)攜同祭品登山掃墓，不過記得要小心火種。有燒臘檔負責人表示，今年市道差，致生意淡靜，料生意額下跌兩成；雖然豬肉來貨價上升，惟擔心無生意都只能「賺少啲」，未有加價。而因應重陽節正日各區實施特別交通措施，有市民步行前往掃墓，其中有人以小型遙控攀爬車運載祭品上山，坦言「幫下手(減重)都好」，又表示有購買燒豬水果等祭祀，花費近千港元。

東網記者於今早到將軍澳華人永遠墳場觀察，因應通往墳場的通道暫時封閉，不少市民一家大小徒步上山拜祭。市民孔先生一行逾10人前來掃墓，他表示一如往年買燒豬、水果等拜祭，花費近1,000港元。他又指，因知道封路，故特意帶同小型遙控攀爬車運載祭品上山，透露重逾十多公斤，希望可以「幫下手」。

有燒臘檔負責人則表示，掃墓市民一般光顧100至200港元，與往年相若；但就表示豬肉來貨價上升一至兩成，「不斷加依家啲價」，惟因市道差仍未敢將成本轉嫁至消費者，預計生意額與往年同期相比將減兩成，只能「賺少啲」。