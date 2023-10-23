落馬洲入境貨車走私720萬元大閘蟹　檢獲量破歷來紀錄

海關昨日(22日)於落馬洲管制站進行反走私行動，成功截獲4.8萬隻懷疑走私大閘蟹，重量高達10.8噸，估計市值約720萬港元。案中檢獲的大閘蟹無論在重量或數量上，均是有紀錄以來最多。

海關近月偵破14宗利用私家車走私大閘蟹的案件，根據風險評估後，相信走私分子可能轉而利用貨車作為走私方法，於是今次行動將目標鎖定在貨車上，並截查一輛載有報稱307件電子產品的入境貨車，經檢查後，從貨斗檢獲該批懷疑走私大閘蟹。調查發現，該批大閘蟹平均重約6両至8両，並未附有出口地的衞生證明書，不符合介貝類水產動物售賣規定，但暫時未知其出產來源地，相關大閘蟹稍後將被送往檢驗，了解是否有任何對人體有害物質。行動中，關員拘捕一名57歲貨車男司機，他現正被扣留調查。

為了加強堵截非法大閘蟹進出口，海關聯同食安中心，自2023年9月1日展開為期3個月的聯合行動，於海陸空各口岸打擊走私大閘蟹，截至昨日，海關總共轉介41宗案件予食安中心跟進，其中18宗案件的大閘蟹是欠缺衞生證明書，一共牽涉5.58萬隻蟹，總重約12.2噸。

海關提醒市民，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可罰款200萬港元及監禁7年。另外，業界人士必須注意，根據《食物安全條例》，任何人如無合理辯解，在未有登記的情況下經營食物進口或分銷業務，即屬違法，最高可罰款5萬港元及監禁6個月。海關再次提醒業界，切勿進口或售賣來歷不明的大閘蟹，消費者亦應該光顧信譽良好，以及領有食環署簽發許可證的商戶。