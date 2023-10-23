打擊詐騙及洗黑錢案拘84人　涉款1.18億元

本月3日至20日，深水埗區執法部門展開代號「曠頂」的行動，期間一共拘捕71男13女(18至68歲)，涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「洗黑錢」及「串謀詐騙」。被捕人士懷疑與53宗詐騙案及洗黑錢案有關，當中牽涉131名受害人，騙案類型包括投資、網上情緣、網購、電話刷單賺佣及街頭騙案，每宗涉款3,000港元至6,000萬港元不等，總損失金額高達1.18億港元。損失最慘重的受害人是一名41歲家庭主婦，於2021年6月誤墮「假冒官員」陷阱。

調查人員指，深水埗區在2022年接獲1,873宗詐騙案件，而在2023年首3季，同區已接獲1,844宗詐騙案，較去年同期增加44%。有見及此，執法部門在過去3星期採取針對性打擊行動，拘捕上述84人。被捕人士分別報稱倉務員、運輸工人、裝修工人及無業等，大部分為傀儡戶口持有人，負責提供戶口予詐騙集團收取及處理贓款，當中處理的贓款金額介乎2,000港元至200萬港元不等。

行動中，人員就5宗「猜猜我是誰」電騙案、2宗街頭騙案及1宗街頭騙案，拘捕7名男子(18至58歲)，報稱學生、運輸工人及無業等。相關電騙案中，被捕人士假扮受害人的兒子，因為被捕而需要保釋金，受害人收到電話後向家人查詢，從而揭發騙局及報案求助。人員接報部署埋伏行動，成功拘捕3名現身收取騙款的男子。

另外，今年8月，3名男子在街頭要求2名受害人協助搬運電子零件，過程中向受害人進行兜售，聲稱該些電子零件一經轉售便可賺取可觀利潤，以吸引他們購買。當受害人交出金錢後，疑人便連同該批零件逃去無蹤。人員經深入調查及翻查「天眼」影片後，成功鎖定3名男子，並在他們出境時作出拘捕。

而在今年7月，人員在一間手機店發現2女1男購買大量手機，認為他們的行徑有可疑，於是上前了解。其後，人員在他們身上搜出2張不屬於他們的扣帳卡，並得知3人是受人指使，負責用扣帳卡購買手機，藉此賺取數百港元報酬。經調查後，人員拘捕1名20歲男子，懷疑他正是3人背後的指使者。

以上7名被捕人士中，有6人已被分別控告1項「串謀詐騙」罪及「以欺騙手段取得財產」罪，案件已經提堂；其餘被捕人士則獲准保釋候查，須於11月上旬報到。