中大揭標靶治療延肺癌患者存活期　較傳統方法長逾1倍

中大醫學院參與的一項國際研究顯示，比較標靶治療與傳統治療在肺癌患者身上效用，發現新確診晚期或轉移性非小細胞肺癌（NSCLC）的患者，如出現肺癌基因「轉染重排（RET）融合陽性」，接受標靶治療可顯著延長平均無惡化存活期，較接受一線標準治療患者長逾1倍，研究詳情已於國際醫學期刊《新英倫醫學雜誌》上發表。

參與研究的病人共212名，來自23個國家，均是第三至四期非小細胞肺癌患者，腫瘤已不可經手術切除。患者在研究中被隨機分配到標靶治療組和對照組，結果顯示，標靶治療組的無惡化存活期中位數為24.8個月，較對照組的11.2個月多逾1倍。與對照組相比，標靶治療組的整體緩解率更高、緩解持續時間更長，出現癌症擴散至中樞神經系統的機率亦明顯較低。

中大研究團隊指，肺癌是全球主要致命癌症，也是佔本港癌症死亡最多的癌症，每年約有4,000例，當中逾80%個案為轉移性非小細胞肺癌。中大醫學院腫瘤學系副教授龍浩鋒表示，癌症患者需要在治療早期接受最有效療法，研究結果支持以標靶藥物塞爾帕替尼（Selpercatinib）作為RET融合陽性晚期非小細胞肺癌患者的標準一線治療，又指治療結果改善也凸顯了及時、全面地進行RET融合基因組檢測，有助這些患者選擇最具效益的一線治療。