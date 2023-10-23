港人重陽不留港　紙紮生意難興旺　檔主嘆慘過以往

今日(23日)適逢重陽節，不少市民一家大細帶同祭品登高拜山以表孝心，而因應秋冬到來，紙紮大閘蟹及盆菜等相當受歡迎。雖則如此，有紙紮舖檔主卻表示今年生意慘淡，直言「仲差過往年」，生意較新冠疫情時跌超過三至四成，認為或與恢復通關後，大多市民趁假期離港外遊或回鄉祭祖有關。

東網記者今午前往旺角新填地街一帶紙紮舖視察，觀察一圈只見進店人流稀疏，生意冷清。檔主梁先生稱，今年生意與疫情時相比更差，指開放通關後大多港人選擇回鄉祭祖，假期亦未有留港，大呻「以前(疫情時)困住晒，條街仲有人，依家直頭無」，他預計今年重陽節只能有過往同期約一半生意額。

另一售賣紙紮品的檔主三嫂同樣表示，疫情期間生意比現時更好，或與當時市民被迫留港消費，亦會「搵節目」一家大細上山拜祭有關。她又指本港市道差，加上人流減少，預計生意下跌三至四成，但因內地來貨成本上漲一至兩成，故惟仍未敢加價。

至於今年較受歡迎的紙紮製品，包括有秋冬毛衣、新型號電子產品等，其中踏入秋季時分，紙紮大閘蟹及盆菜等銷情亦較佳。