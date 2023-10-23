白沙灣懲教所傳設「立德學院」　供成年囚犯全日讀書

政府將於本周三(25日)發表新一份《施政報告》。今日(23日)有消息指，屆時宣布在位於赤柱的白沙灣懲教所成立「立德學院」，讓成年囚犯全日讀書。有議員認為若成事，對在囚人士而言為好事，相信可以鼓勵他們學習及進修，同時提高他們的積極性，為他們帶來目標，又相信容許囚犯隨身攜帶iPad學習做法為「喺安全同學習之間有平衡」，不擔心安全問題。

2023年共有18名在囚人士報考中學文憑考試(DSE)，共報考106張試卷，當中有8人更考獲符合入讀本地大學的基本入學要求。雖然有不少在囚人士都能夠考獲好成續，但根據《監獄規則》第38條，被定罪的成年在囚人士，除非因為健康理由，否則都需要工作，更須要每周工作6天，每日最少工作6小時，或不多於10小時。

即使他們有意進修，亦只能利用自己的公餘時間，修讀遙距教育課程及參加公開考試，例如修讀香港都會大學的遙距課程，最多只能成為兼職學生，無法成為全職讀書。但據了解，在「立德學院」成立後，成年囚犯將可以全日讀書，毋須像從前般需要利用公餘時間學習。翻查資料，白沙灣懲教所為一所中度設防院所，在1999年投入服務，共可收容424人。

對此，曾任保安局局長的議員黎棟國認為若事件屬實，對在囚人士而言為好事，指以往安排在囚人士在獄中工作，目的是希望為他們提供寄託。而如果可以安排在囚人士全職讀書，令他們毋須使用公餘時間學習，相信可以鼓勵他們學習和進修，同時提高他們的積極性，為他們帶來目標。他認為在囚人士有目標對懲教工作有所幫助，而且將來亦可更易重投社會。另一議員管浩鳴同樣支持做法，指「監禁不是終極」，認為讓在囚人士能全時間讀書，可助將來更易重投社會。

保安事務委員會主席陳克勤則認為，如果可以容許在囚人士在獄中使用iPad，為「大膽嘗試」因以往只可以在特定情況下使用，現在容許在囚人士使用相信可幫助學習，又相信相關產品已被當局控制，即使「 畀佢哋攞埋番房問題不大」，認為做法屬「喺安全同學習之間有平衡」。他又表示，據自已早前亦到懲教所視察所知，可能會設立的「立德學院」，或讓白沙懲教所原先的在囚人士優先選擇，但有興趣讀書的人士都可以報讀，不過亦可能會視乎案件的嚴重程度和年期考慮是否容許入讀。