狂徒兩日30次來電　爆粗辱罵東方職工

香港治安不靖，港人精神健康問題亦亮起紅燈，社會動盪不安，惟港府支援措施不足，導致多宗悲劇發生，甚至東方傳媒機構(下稱「東方」)近期亦屢受騷擾，可見對市民的威脅更大。東方昨日（22日）起接連遭懷疑精神有問題的人士騷擾，該人士反覆致電東網爆料熱線約30次，期間不斷用粗口侮辱接聽熱線的男職工，情況一直持續至今午(23日)。

事件由昨晚開始，懷疑精神有問題的人士多次來電東網，男職工接聽電話後，對方反覆爆粗，說「X你老母」、「你老母做X」等粗言穢語，由於沒有來電顯示，以及對方疑似用「氣聲」輕輕說話，因而難辨別其年齡及性別。

男職工指其中一次來電期間，背景有一把上年紀的男聲勸喻「唔好玩電話啦」，惟騷擾行為沒有停止。直至今午，對方繼續來電，職員多番警告，但對方態度囂張，並對職員的規勸置之不理。對方反覆致電約30次，職員接聽了當中7次來電，時間橫跨昨夜約11時40分，及今午約4時15分。

實際上，東方遭騷擾的情況不只一次，早前有一男一女職工，分別遭人性騷擾及作出人身攻擊，有男子不斷向女職工示愛，更暗示要拳打男職工，手法極具滋擾及威嚇成分，令男職工及女職工擔心自己及家人的安全受威脅，亦嚴重影響東方的形象及新聞運作。另有一名受害女職工早前在光天化日下遭一名猥瑣男摸臀，幸多名途人合力追截及制服色魔，涉案中年男子涉嫌非禮被捕。