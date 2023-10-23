假難民公帑燒不斷　12個年度花費破百億

假難民禍港不斷，每年港府涉及他們的開支數以億計。目前本港有近1.5萬名免遣返聲請者，而港府於2023/24年度預算花費14億港元處理假難民，對比上個年度大增近31%。截至上個財政年度計算，過去11個年度港府已在他們身上用近95.68億港元公帑，數目不菲。

截至今年2月底，滯港的免遣返聲請者超過1.48萬，當中包括約200人的聲請尚待入境處審核、約2,400人就入境處的決定提出上訴並尚待酷刑聲請上訴委員會作出決定、約7,500人被入境處或上訴委員會拒絕其聲請或上訴後向高等法院原訟法庭提出司法覆核或正進行其他訴訟程序，以及約1,500名聲請被拒者在囚、還押候審、等候檢控或調查程序或因其他原因留港，而餘下約3,200人正被安排遣送離港。

假難民為本港帶來嚴重治安問題，惟翻查資料顯示，港府本年度預算花費14億港元用於處理免遣返聲請及相關工作，對比2022/23年度修訂預算的10.68億港元，多出3.32億港元，大幅增近31%。有關支出若加上本年度預算花費，港府12個年度涉及他們的開支將破百億元。