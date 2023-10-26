的士小巴經營百上加斤　車用石油氣封頂價下月加最多近7%

機電工程署宣布，按專用石油氣加氣站的合約規條，調整全港12個專用氣站在下月的車用石油氣上限價格，每公升加幅介乎5.37%至6.91%不等，當中以美孚深旺道的專用氣站的加幅最大。

機電工程署發言人表示，上述調整是反映今年10月的國際石油氣價格變動。經調整後，各專用氣站車用石油氣的上限價格為每公升3.64至4.51港元不等，按月加價每公升0.23至0.24港元。加價後，柴灣豐業街專用氣站的車用石油氣上限價格最高，達每公升4.51港元。至於元朗德業街和馬鞍山恆耀街專用氣站正暫停運作以進行翻新工程。

發言人指，車用石油氣上限價格是按照合約指定的定價公式釐訂。該定價公式包括國際石油氣價格及石油氣營運價格兩個元素。國際石油氣價格是指上一個月的國際石油氣價格，而石油氣營運價格會在每年2月1日及6月1日按綜合消費物價指數及名義工資指數的平均變動調整。

有關國際石油氣價格及每間專用氣站的車用石油氣上限價格詳情，已上載機電工程署網站及張貼於各專用氣站，方便業界監察專用氣站價格的變動。此外，機電工程署網站的「最新消息」內亦載有專用氣站價格調整機制的詳細資料。