國泰飛三藩市客機起飛前冒煙　疑引擎低轉運作釋白色油煙

國泰航空一班由香港飛往美國三藩市的CX872客機，原定今日(26日)零時50分起飛，當航機駛到機場南跑道準備起飛時，機組人員發現航機有煙冒出，遂通知控制塔人員，人員於凌晨1時29分報案。多輛消防車及救護車接報趕至，消防員經檢查後並無發現航機有煙冒出，涉事航機其後折返停機坪候檢，機上乘客需返回客運大樓。事件中，毋須疏散，無人受傷。

國泰航空發言人表示，國泰航空一架由空中巴士A350-900客機運作的CX872航班，於今日凌晨於香港國際機場準備啟程前，接獲其中一個飛機引擎冒煙的報告，作為預防措施，返回客運大樓停機位。折返停機位後，機場人員安排所有乘客安全離開機艙並入住機場酒店。工程人員隨即為該航機展開詳細檢查，未有發現任何技術故障。

目前，所有航空公司的A350-900航機均以同款引擎運作。該款引擎在地面低轉運作時，或會間中釋出白色油煙，屬正常已知情況。國泰強調，是次事件並沒有對乘客和機組人員的安全構成任何影響。CX872航班現安排於今日下午4時由香港出發前往三藩市。我們謹就事件為顧客的旅程帶來的不便深表歉意。