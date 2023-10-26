調查揭僅兩成人啟用即時通訊軟件私隱功能　造成私隱洩漏風險

網上騙案及個人資料洩漏事件多不勝數，市民雖然常有聽聞，但總會有人「中招」。即時通訊軟件公司調查發現港人對如何保護個人資料不太了解，只有20%人會主動啟用即時通訊軟件所提供的私隱功能，造成私隱洩漏風險。

該調查由即時通訊軟件公司WhatsApp進行，以了解港人對訊息私隱及安全所採取的態度，發現近半港人雖然希望其使用的通訊軟件受端對端加密技術保護，但只有20%人有主動啟動相關功能。調查又發現大多數港人面對潛在詐騙危機時均能保持警惕，並知道如何透過通訊軟件的設定保障自身安全，若受訪者被陌生號碼加至大型群組，90%受訪者稱會立即採取行動應對群組內的可疑訊息，例如立即退出該群組，或將私隱設定變更成只限「我的聯絡人」將自己加入群組。另外，有50%受訪者指，當他們收到提供免費贈品的可疑訊息時，會立即封鎖並舉報該訊息的發送者。

該公司表示，其即時通訊軟件已預設的端對端加密技術，確保只有用戶及其通訊對象可查看他們所傳送的訊息，相關內容不會落入他人手中。另外，軟件亦設有其他私隱功能提供額外屏障，讓用戶可自行從中啟用相關設定，包括雙重認證、對話鎖定、將未知來電者設為靜音、自動刪除訊息以及端對端加密備份等。用戶可於程式內開啟「設定」，選擇「私隱」，再選擇「私隱檢查」，從中自行選擇並啟用最適合自己的私隱及安全功能。