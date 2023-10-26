東方日報A1：辣招撤啲唔撤啲　樓市頹勢難止

本港樓市一潭死水，政府一直不願撤辣，令一眾買家買樓意欲持續萎縮，政府昨日公布最新一份《施政報告》，宣布由即日起調整各項住宅物業管理措施，包括額外印花稅（SSD）的適用年期由3年縮短至兩年、買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD）的稅率亦減半，由15%減至7.5%，並為外來人才的置業印花稅實施「先免後徵」。不過，辣招「撤啲唔撤啲」，根本未能改變樓市頹勢，有學者相信若市況仍然不理想，政府會再作調整。仲量聯行香港主席曾煥平直指減辣屬「半桶水」，無助扭轉樓價跌勢，料影響短，該行原先預期樓價於第4季下跌約3%，現修訂跌幅到約2至3%。

施政報告中提及，過去一年供樓利率顯著上升，惟面對多個鄰近地區經濟放緩，本地樓市交投減少，樓價亦出現調整。政府終面對現實及市民訴求，稱隨着本港未來房屋供應量將持續增加，在考慮整體情況後，決定調整俗稱「辣招」的住宅物業需求管理措施，並由即日起生效。當局2010年起推出多項「辣招」以打擊私人住宅炒賣活動，惟對樓市未有顯著壓抑作用。然而在過去一年面對利率上升，多個鄰近地區及國家經濟放緩，本港樓市交投亦「買少見少」，樓價更由高位累積下跌18%，當局卻一直未回應市場訴求「減辣」。

根據最新公布的調整措施，由即日起額外印花稅的適用年期由3年縮短至兩年，換言之，業主在持有物業兩年後出售物業，將不用再繳付樓價10%的額外印花稅。當局亦調整買家印花稅及新住宅印花稅稅率，兩者均會由15%減至7.5%。根據當局數字，由2022年4月至今年3月31日期間，共有209宗個案屬額外印花稅，涉及1.37億元；而買家印花稅及新住宅印花稅，在同期則錄得2,023宗交易，涉及40.49億元稅收。

另外，政府亦優化去年為合資格外來人才退還在港置業印花稅的安排，由「先徵後退」改為「先免後徵」，即由原本在購入物業時先徵收買家印花稅和新住宅印花稅，然後在相關人士居港滿7年並成為香港永久性居民後才退還，改為在購入物業時先暫免徵收相關稅項，若相關人士其後未能成為永久性居民，才繳付相關稅項，新安排適用於昨日或以後簽署的「買賣協議」。

在施政報告論壇中被問及撤辣是否因為賣地情況不理想，或希望「托市」，政府指辣招為短期性措施，推出當年情況與今天已不同，並說︰「當時程序好多都改變咗。」加上地緣政治複雜，息口上升，整體經濟受壓，樓市從高峰下跌，而在諮詢時有人叫「做好多」，有人叫「好多都唔做」，但在綜合考慮後所以推出不同措施。至於樓市到達哪個水平才會撤辣，政府重申辣招非考慮樓市會到達哪個水平，重點是考慮市民負擔水平和樓市不要大起大落，認為現時與推出辣招時情況不同，所以有此建議措施。

對於政府推出多項「減辣」措施，地產建設商會執委會主席梁志堅表示，雖然政府沒有全面撤辣，但調整措施是可以接受的。他又認為調整辣招不會令成交量快速提升，但能夠穩定地產市道，例如有能力的市民可購買多一套物業，令市道止跌回升。而港大房地產及建設系客座副教授張聖典指出，「減辣」令交易成本減少，相信可增加成交量，但不會整個樓市出現180度轉變；惟他認為，政府在施政報告中留下伏線，表明會密切監察樓市，確保穩健發展，相信如果市況仍然不理想，政府會再作調整。

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