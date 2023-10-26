政府擬訂劏房最低標準　稱定義後會有「准入」門檻

本港現時有大約22萬人居住在約11萬個「劏房」單位，港府新一份《施政報告》提出成立「解決劏房問題工作組」調研解決方案。政府今日(26日)出席電台聯播節目被問到工作組的目標及如何徹底解決問題時表示，劏房出現在於土地房屋供應不足，指有部分劏房環境並非不能接受，因此首先要訂標準。

至於是否代表劏房有可能合法化，政府表示要視乎工作組定義，指訂立標準後會有「准入」門檻，取代劏房也要「有序」。而針對不合標準的劏房如何取締，以及工作組要進行10個月調研，是否屬於「拖延」考慮和簡約公屋銜接。政府表示，沒有此考慮，而就算沒有工作組，若劏房出現不符規管如消防問題，仍要解決，因此工作小組會給予長遠規劃和建議。至於會否採用劏房發牌制度，政府指要等待工作組調研。

在傍晚的施政報告措施記者會財政司副司長黃偉綸表示，定義劏房是為避免出現新的「不合標準」劏房，以及取締舊的不合標準劏房，未來也凍結登記、停止不合標準劏房，直言劏房工作組10個月調研有困難，時間是急迫的，但有信心做得到。他稱，調研後會再交予行政長官考慮建議。他又稱，相信未來會有某種形式登記，以避免有不合資格的劏房。黃稱，劏房住戶數據已有掌握，因標準未定，不應有想法是全部劏房不合標準，但日後有不合標準的劏房業主，或許可以裝修至合標準，亦會讓租客的租約完成後才再取締有問題劏房。