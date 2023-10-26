啟德建智慧綠色集體運輸　議員指較舊計劃縮水「有好過無」

新一份施政報告提出建造3個綠色先進集體運輸系統，或以「雲巴」、「智軌」等方式營運，地區包括啟德，計劃連接啟德跑道區至港鐵啟德站。議員鄧家彪認為新方案比早前啟德擱置的環保運輸系統「縮水」，不連接觀塘及九龍灣的商貿區，無法發揮東九龍作為核心商業區CBD的效益。但新方案可以解決啟德郵輪碼頭交通問題及方便啟德居民，認為是「有好過無」，只期望有關鐵路日後有伸延性可能，連接觀塘及九龍灣。

鄧續稱，啟德運輸系統以輕軌模式發展，不同於港鐵營運的重鐵，他關注如由其他運輸系統營運，市民轉乘港鐵或要付兩程車費，可能引起基層市民不滿。而在新技術下，鐵路以組裝合成技術興建，列車使用儲電設備，不需興建電纜，成本降低，每公里造價維持在10多億港元屬合理。

立法會議員顏汶羽關注有關運輸系統何時能夠啟動落實，指市民「怕要等」。當局表示在施政報告提及是一定會做，希望下年邀請不同人士提交意向書，有大致方向，進而再設計標書，隨後按整體布局落實，又指東九龍啟德會率先做，但在整個路線設計方面，未來會再聽意見。