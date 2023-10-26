專上院校非本地生增至40%　科大校長倡分階段新增名額

新一份《施政報告》中提及多項教育措施，包括資助專上院校非本地學生限額比率增加至40%等。香港科技大學校長葉玉如表示，人才是創新的關鍵，建議當局可分階段落實新增的非本地生名額，以及進一步資助本地大學增建教學設施及聘請額外教員，維持師生比例及教學質素。

葉續稱施政報告提及的相關措施，有助推動香港成為全球科研及知識產權之都，並指出當中設立第三個InnoHK平台，有助提升本港在相關領域的研發及轉化能力，科大將全力支持並參與新平台的建設，強化大學與國際間的合作，將具影響力的研究轉化為實際應用，同時吸引及孕育更多科研人才，推動本港發展為國際科研合作樞紐。

對於報告中提倡香港成為醫療創新樞紐，她認為，科研人員在前沿生物醫學的基礎研究領域具有優勢，再配以大灣區快速發展的生物醫學技術，未來將可於先進診斷、藥物開發及精準醫療等新興醫藥領域大有作為，故建議港府可考慮進一步成立生物樣本庫，以及在大學成立生物醫學孵化中心。葉亦期望科大可於新田科技城等創科地段，協助發展生物醫藥研究和服務中心，以配合政府短期內即將公布的《北部都會區行動綱領》。