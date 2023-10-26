減辣後沒炒風 龍漢標促全面撤辣 有議員指年輕人買不起樓

有議員指年輕人覺得買不起樓。

施政報告只是減辣，地產及建造界議員龍漢標期待政府監察市場，發現未有炒風，可全面撤辣。他表明支持政府準備推出更多精簡行政程序措施，但發現施政報告附件中，似乎未有包含這些精簡行政程序流程指標，詢問政府會否為這些行政措施指定指標。

政府回應稱，會留意議員的議會和公開發言，因此對每位議員的看法「心中有數」，又指政府施政需要看「度」，今次減辣是平衡所有因素，表示考慮到香港資產價格仍高、置業並非容易。政府又指在精簡程序上，沒有最好只有更好，如果訂立指標會變成「泛指標化」，因此有指定的項目指標，而且就算自己不訂指標，市民和議會都對政府有要求。

年輕人置業難，議員陸瀚民指年輕人不覺得置業、買樓較前容易，當局有何實際幫助。政府重申重視整體房屋供應，如果有足夠土地就有足夠房屋供應，而房屋供應足夠，置業會更容易，當局有措施幫助首置買家、在按揭方面也做了大量工夫，不同方面幫助青年人置業，未來希望鞏固整個置業階梯，按實際情況滿足需求，將來供應量足夠、樓價穩定，年輕人自己計數、按能力買房借貸，整體希望問題隨供應解決，房價穩定而收入相對高時，大家信心會大，所以未來會拚經濟，從多方面努力。