女警涉超巿偷食物被控盜竊　押12月再訊

一名休班女警被指在今年7月，於屯門一間超市偷食物，包括豆腐、通心粉和金菇。人員經進一步調查及徵詢法律意見後，正式落案控告她一項盜竊罪，案件今（26日）於屯門裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，裁判官把案押後至12月7日再訊，以便辯方索取文件及提供法律意見予被告，期間被告續准保釋。

40歲被告黎美芬，報稱任職公務員，居於屯門。據悉，她已被停職。她被控於2023年7月26日，在屯門時代廣場北翼2樓惠康超級市場偷竊一包餅乾、一包通心粉、一盒豆腐、一支飲品、兩個奇偉果、一包豆、一包金菇、一包青椒及一包粟米，而上述物品為牛奶有限公司的財產。

警察過往不時捲入店舖盜竊案件。30歲警隊女督察吳詠恩2022年11月休班到荃灣的百貨公司超級市場，涉嫌把總值700多港元的水果和凍肉放入自攜環保袋內，未有付款就離開。她經審訊後被裁定盜竊罪成，今年7月被判接受160小時社會服務令。

另外，當差逾30年的女警劉潔兒，2022年休班時於一間名牌時裝店內，被指偷去一頂值逾5,600港元的帽，經審訊後被裁定盜竊罪成，今年6月被判入獄3個月，緩刑12個月。

案件編號：TMCC2381/2023