議員指社會有信心危機　政府巨大財赤　推展大型基建錢從何來

有議員指港股交投疲弱非新鮮事，今年8至9月有22個交易日成交額低於1000億港元，10月未見有改善，更有數據顯示港股在9月7日有704隻股票錄得0成交，指目前香港正面對更大的挑戰，引發社會信心危機，詢問行政長官未來如何走出低迷、搞好經濟、刺激股市。他又指今年初財政司司長預料財赤接近1400億港元，引起市民關注錢從何來，確保大型基建如期推展。

政府指香港有挑戰有機遇，不認為有信心危機，香港是全世界唯一一個城市集中國優勢和國際優勢，因此不要「自己嚇自己」，要對自己有信心，又指香港最大信心來自國家。政府指今年GDP是淨增長，會繼續開拓新領域，雖然政府收入比預期中有負面因素，但大型項目有新融資架構、確保財政持續性。政府又指香港和全世界競爭，必然會「互見長短」，「我見到人嘅長，佢又見到我嘅長」，稱香港不要「妄自菲薄」，也不要「自以為是」，指香港要共同努力，做好8大中心。

另一議員廖長江認同當局推展一帶一路、加強區域合作，甚至增加獎學金等措施，但面對高息高債高風險情況，當局要協助社會企業抓緊新興企業、加強風險管理合作。

政府指在推動整體發展方面政府有帶頭作用，出訪是「開大門」，會帶同在此方面有網絡 、有成就的人士出訪，其後也有一定的發展，如「政府與商界」、「商界與商界」合作，企業家再透過商會發展商機，靠民間去做，明白有新興市場未必認識，貿易發展局是推動的角色，而香港也是由小漁村發展成國際城市，有開創新市場經驗，是靈活聰明的。

又舉例指早前帶同新能源汽車企業外訪，最終在中東簽約，形容是「一生二、二生三、三生萬物」，將來希望在不同國家成立經貿處，了解當地情況。又建議商會發揮力量，利用強大網絡，當局也會帶頭開大門，讓香港有更大商機。