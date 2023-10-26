涉受僱港犯罪集團收騙款抵債　49歲爛賭港漢入境再犯斷正

再有港人涉嫌協助詐騙集團收取贓款在澳門被捕。澳門執法部門今日(26日)表示，49歲涉案港男昨日(25日)經港珠澳大橋口岸再入境，並在收取騙款時被當場拘捕。該男子報稱任職速遞員，涉嫌協助收取詐騙款項，事件中涉及4名事主共36萬澳門元，他被控「巨額詐騙」及「犯罪集團」罪，案件今早移送檢察院偵辦。

被捕港男姓甘，他承認犯案並供稱因在香港欠下逾10萬港元賭債，為償還債務並透過網上得悉，有香港詐騙犯罪集團招攬「車手」前往澳門收取騙款，每次可獲10%作為報酬，於是「應徵」並獲僱用，至今已賺取2.6萬澳門元用於償還賭債。澳門當局正追緝在逃人士及追查贓款下落。

案情指，澳門執法部門上周三、四(18日及19日)先後接獲3名女長者報案，指近日家中固網電話接獲自稱是其兒子的人士致電，更聲稱因與人毆鬥需要賠錢，並指示她們將款項交予一名聲稱為「律師」的男子。

3名事主信以為真，合共將26萬澳門元交予相關人士，惟向家人查詢下始知受騙。澳門執法人員調查後發現，收款的港男受僱於犯罪集團，昨日上午經港珠澳大橋口岸再入境，至下午在澳門北區正打算再收取另一名女長者的10萬澳門元騙款時，被當場拘捕。