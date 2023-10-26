長沙灣大廈單位地台現裂縫　4年前強制驗樓未遵從

今晨(26日)11時39分，長沙灣永康街50E號大廈6樓一單位地台懷疑出現沉降，與牆身連接位置出現約十多呎裂縫，並波及樓下單位。消防及執法人員接報到場，正疏散兩涉事單位住戶，並聯絡有關部門派員到場視察，初步相信大廈結構未有即時危險，兩戶其後返回住所，事件原因有待調查。

據涉事單位戶主莫先生指，自己與家人在單位居住約5年，日前發現屋內地台下陷約2吋，且情況有所惡化，而樓下單位住客並非本地人，雙方未能順利溝通，於是報案求助。對事件感到擔心，坦言自己「兩晚無瞓」，懷疑事件與附近工程打樁有關。

屋宇署高級屋宇測量師徐家儉表示，今日上午11時45分接獲消防通知，指在長沙灣永康街50E號5字樓一單位，牆身與地板之間出現裂縫，署方隨即派員到場視察，發現50E號後座5字樓一單位洗手間的升高地台和單位的樓板之間出現裂縫，同時發現4字樓有單位的天花有大批石屎剝落。根據4字樓的業主聲稱，相信情況已有一段時間，並剛於上周完成臨時加固工程。人員經檢視當前情況後，認為現階段仍需進行臨時的支撐和修葺工程，有關業主亦表示會盡快安排所需工程。目前整體樓宇結構沒有明顯危險，署方會繼續跟進有關個案，以確保公眾安全。

徐又補充，上址並非出現沉降，只是出現裂痕，沒有即時危險，涉事的升高地台屬其後加設，並非屬原本的結構，出現的裂縫約闊兩呎，類似一些劏房升高地台，方便進行一些喉管工程，與本身樓宇結構沒有任何關係。至於涉事的5樓及4樓單位並非劏房，署方曾向對該幢大廈發出強制驗樓通知，惟有關業主沒有履行有關通知的要求，署方已安排承建商跟進，目前仍在處理。至於4樓單位的業主，目前已找到合資格的承建商跟進。

據了解，屋宇署於2019年7月15日向上址樓宇公用部分發出強制驗樓及強制驗窗通知，惟東網記者今日翻查有關資料，發現有關通知至今仍處於「未獲遵從」狀態。