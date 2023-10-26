政Whats噏：梁熙話議事廳內多係中年　黃俊碩劃清界線？

隨住年齡增長，人就特別關注自己棚牙，今日(26日)立法會嘅答問大會上，議員梁熙指公營牙科護理服務未能覆蓋所有年齡層，詢問政府日後可否將有關牙科嘅福利擴展到中年人士，又指議事堂內在坐諸君都係咁上下年紀！結果話音都未落，坐喺佢附近嘅議員同事立即作出「閘住」嘅手勢，似乎唔同意自己步入中年咁喎。

礙於人手短缺，長久以來享用公營牙科服務者，主要係小學生同長者，唔少巿民都要捱貴價睇私營牙科診所。而政府就參考「口腔健康及牙科護理工作小組」嘅意見，未來兩年將推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，透過資助13至17歲青少年使用私營牙科檢查服務嘅部分費用，推動青少年預防性牙科護理服務；另外又優化「長者牙科服務資助」項目，讓更多合資格長者可以接受牙齒檢查、洗牙、脫牙同補牙等牙科診療服務。

然而今次口腔健康嘅政策，未能做到人人受惠。梁熙指大家都樂見新政策嘅照顧對象包括13至17歲嘅中學生同長者，洗牙補牙都列入服務範圍，但有街坊同佢反映，話本身唔係學生或少年人，但又未去到長者階段嘅中年人，咁就無得享用有關嘅牙科福利，因此佢好關注全民口腔健康嘅政策，未來可否擴展至中年人士。而將來又可否多啲招聘牙齒衞生員、牙科治療師等，為廣大巿民提供洗牙補牙等基本牙科服務，畢竟議事堂內在坐諸君都係咁上下年紀，亦可以從政策中受惠。

雖然梁熙發言非常認真，但當佢提到中年人，又指在座嘅議員同事都係咁上下年紀，坐喺梁熙後排嘅黨友劉國勳忍俊不禁，而坐喺劉隔籬嘅會計界議員黃俊碩就即刻伸手比劃，作出「閘住」嘅動作。睇返勞工及福利局前局長羅致光嘅「60歲中年論」，依「當大家都120歲時，60歲才算是中年」嘅主張，黃俊碩又真係未有耐到中年嘅。