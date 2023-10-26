批隻字沒提職業意外　卻訂KPI減意外率　議員憂難達標

近年地盤意外頻生，議員林振昇指施政報告隻字沒提職業意外，但附錄中卻列有績效指標(KPI)，要求未來5年每1,000名工人意外率減少10%，雖然有增加職安健罰則，惟認為要達KPI仍有不少挑戰，建議當局要處理總承建商責任問題，不能令他們可把所有工作外判，以及修改密閉空間工作安排，關注政府會否設委員會或工作小組去研究可以採取哪些工作保障職業安全。

政府回應稱，在職業安全方面，政府有責任，但更重要整個行業重視，當中包括工地管理，又指希望推動應用科技，指不少地方工程有採用科技令意外減少，同時提高工人意識，認為職安健文化要靠部門推進，強調當局重視職安健文化，並由所屬政策局高層推動，又稱2022年工業意外較往年有所下降。

對於施政報告指會推出為期3年的「再就業津貼試行計劃」，對象為連續3個月或以上沒有從事任何獲酬工作的40歲或以上中高齡人士。 議員陳穎欣認為當局派2萬港元未必能鼓勵生育，但投放就業市場就可以增加勞動力，希望當局增加再就業津貼，讓更多人受惠。

政府表示，希望盡量鼓勵勞動人口重返勞工市場，但相信大家都是自力更生，希望自己努力，面對勞動力不足，當局希望釋放40歲或以上的中高齡人士，對比之下40歲以下的青年則相對無需要這個津貼，希望作為誘因推動該批人士出來工作，但同時也要衡量財政，故今次用40歲劃界，是考慮所有元素推出的。