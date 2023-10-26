市建局料明年下半年　更新荃灣深水埗規劃發展大綱藍圖

最新一份《施政報告》提到將以「雙軌」推進舊樓重建及維修，加快市區重建。對此，市建局今日(26日)表示，未來5年將致力落實《油麻地及旺角地區研究》內市區更新的規劃建議；當中荃灣及深水埗的規劃研究已完成基線研究，預期將於明年下半年分階段提出更新大綱藍圖及重整建議。

至於當局批准市建局借貸上限，由原來的60億港元增至250億港元，並會向市建局免地價提供合適土地，以應付未來數年落實多個大型重建項目的資金需要。市建局表示歡迎相關建議，並正考慮如何透過政策措施，利用交椅洲核心商業區用地以外的部分填海土地，協助推動局方及私營機構的舊區重建項目。

另外，有關加強強樓宇安全新措施，市建局稱會繼續向業主提供技術和財政支援外，亦會配合檢視「樓宇更新大行動 2.0」各階段的工作流程，以協助已申請資助的業主或法團加快程序和工程。同時支持政府修訂《建築物條例》，針對逾期未遵辦驗樓及驗窗通知等，簡化檢控程序、降低檢控門檻及加強罰則，提升阻嚇作用。