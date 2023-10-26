青山公路葵涌段 本周六晚至翌晨實施臨時交通及運輸安排

運輸署今日(26日)表示，為配合行人天橋工程，青山公路葵涌段本周六（28日）晚上至下周日（29日）上午會實施以下臨時交通及運輸安排：

道路封閉

10月28日晚上8時至10月29日凌晨1時30分及10月29日上午5時31分至上午8時，介乎業成街及石排街的一段青山公路葵涌段（北行）將臨時封閉，而介乎業成街及石排街的一段青山公路葵涌段（南行）則改為雙線雙程行車；以及10月29日凌晨1時31分至上午5時30分，介乎業成街及石排街的一段青山公路葵涌段全線將臨時封閉。

交通改道

介乎業成街及石排街的一段青山公路葵涌段全線封閉期間，將實施下列交通改道：

沿青山公路葵涌段（北行）前往葵涌（北）、荃灣或沙田的車輛，須改行青山公路葵涌段（北行）、於嘉翠園外掉頭、青山公路葵涌段 （南行）、蝴蝶谷道（南行）、荔枝角道（東行）、大南西街（北行）、長沙灣道（西行）、葵涌道（西行）及葵涌道（北行）。

沿青山公路葵涌段（南行）前往嘉翠園的車輛，須改行石排街（東行）、圍乪街（北行）、大隴街（西行）、大隴街（北行）、和宜合道 （東行）、和宜合道（北行）、昌榮路（南行）、葵涌道（南行）、葵涌道（東行）、長沙灣道（東行）、青山道（西行）及青山公路葵涌段（北行）。

沿青山公路葵涌段（南行）前往九龍的車輛，須改行石排街（東行）、圍乪街（北行）、大隴街（西行）、大隴街（北行）、和宜合道（東行）、和宜合道（北行）、昌榮路（南行）及葵涌道（南行）。

巴士改道

九巴第N237號線於10月29日由美孚巴士總站開出的第二個班次（即凌晨1時30分）至最後的班次（即上午5時）將改行青山公路葵涌段（北行）、於嘉翠園外掉頭、青山公路葵涌段（南行）、蝴蝶谷道（南行）、荔枝角道（東行）、大南西街（北行）、長沙灣道（西行）、葵涌道（西行）、葵涌道（北行）、青山公路葵涌段（西行）、國瑞路（東行）及青山公路葵涌段（南行），然後按原有路線行駛。