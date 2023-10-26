不甘遭勒索自爆賣淫　內地女與嫖客被捕　另揭假聘用拘港男等4人

澳門有內地賣淫女子不甘連續遭勒索及要求提供「免費餐」，近日相約涉事男嫖客在差館附近見面並爭吵，終引來當地執法部門注意雙雙被捕。澳門執法部門昨日(25日)表示，經調查下發現該賣淫女以外僱身份在澳門逗留，並在路氹一商場拘捕多4人，包括一名港男店舖僱主，他們涉嫌假聘用，其中3人曾收取18萬人民幣提供辦證服務。案件有待跟進。

被捕男嫖客姓高，32歲，內地居民，報稱售貨員，他涉嫌脅迫、勒索、操控賣淫、侵入私人生活送交檢察院處理。案中賣淫女子姓曾，20餘多歲，內地居民。至於另外拘捕的4人，包括兩名店舖男僱主，分別是37歲姓徐澳門男子及40歲姓陳香港男子；一名姓陳、報稱外僱髮型師的內地男中介，以及一名20多歲姓許女外僱。

案情指，上周五(20日)凌晨4時，姓高男嫖客與姓曾賣淫女在氹仔差館附近見面並發生爭吵，引來執法人員到場調查。期間曾女報稱今年9月起前往澳門從事賣淫工作，惟遭高男以偷拍的性交易影片勒索，威脅每日500港元保護費及提供「免費餐」，她先後支付了2,300港元保護費，及3次為高某免費性服務。高某亦介紹過兩名嫖客予曾女，並抽取共2,000港元佣金。由於曾女不甘多次被勒索，於是故意邀約高某到差館附近，並驚動執法人員揭發事件。人員其後從高某電話內起出涉事的性愛影片，以及一張屬於他人的證件。

而調查期間，執法人員再揭發曾女是以外僱身份逗留澳門，並根據線索調查路氹一商場的店舖，拘捕多4人，包括姓徐澳門男子、姓陳香港男子、姓陳內地男中介，以及姓許女外僱。經查問，姓陳中介承認收取曾女及許女合共18萬元人民幣的辦證費，而兩名店舖僱主則收取當中的12萬元人民幣。