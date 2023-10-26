7人涉元朗暴動案　警長供稱林卓廷說「我唔使你哋保護」

前民主黨議員林卓廷與另外6名人士，同被控於2019年7月21日在元朗參與暴動，該7人的案件今(26日)於區院續審，控方傳召當日曾接林卓廷電話的警長作供。他指林有問他當時警方部署及人手配置，並稱正坐西鐵入元朗：「支援吓啲年輕人」。警長立刻叫他不要入元朗，並指警方須派員保護他，他到現場只會「火上加油」，但林稱：「我唔使你哋保護呀」便掛線。

7名被告包括林卓廷(44歲)、庾家豪(36歲)、陳永晞(38歲)、葉鑫昇(32歲)、鄺浩林(27歲)、尹仲明(49歲)及楊朗(29歲)，他們被控於2019年7月21日在港鐵元朗站大堂，連同其他身份不詳人士參與暴動。編號7520警長，案發時為元朗警民關係組警長，現時已退休。他指當日正休假，在晚上9時許開始有元朗區區議員及地區人士聯絡他，指元朗雞地聚集了很多人，及有毆打事件發生。他立刻上網看該處情況並向其女上司，即鍾姓署理總督察等匯報。

他指直至晚上10時許，他準備睡覺時收到自稱是林卓廷的來電，林稱從黃偉賢區議員處得知他的電話號碼，又稱元朗區正發生年輕人被追打事件，並詢問他警力部署等。他最初沒有發聲但心想他作為警長根本不知警力部署的事。不過得知林稱正乘西鐵入元朗後便勸他不要入來。林掛線後他即把情況告知上司，並致電黃偉賢，叫他勸林不要進來，但對方只稱：「無能為力」。

另外控方續播放案發相關的閉路電視片段，片段包括拍到白衣人尾隨黑衣人從元朗站付費區上月台及進入車廂襲擊他人。播片期間，法官陳廣池曾詢問指畫面見到列車有一段時間無受人干擾，何以仍不開車，並稱「奇怪地係架車等緊人唔係人等車」。控方確認該列車共停了約18分鐘才開出，並指列車車長曾就事件給予書面口供講述停駛情況，控辯雙方將商討會否將供詞讀出；片段亦拍到白衣人上月台時，曾有垃圾桶從月台掉落大堂付費區，但有辯方律師指沒有拍到垃圾桶如何掉到大堂，故爭議是否真有人把其拋下去。

案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022