新生嬰兒獎勵金2萬元由父或母申請　出生日計42日內辦理

港府發表最新一份《施政報告》，當中包括推行鼓勵生育政策，以提高生育率。政府今日(26日)進一步表示，有關新生嬰兒獎勵金為期3年，由昨日起至2026年10月24日，每名於今年10月25日或之後出世嬰兒，可領取獎勵金2萬港元。申領條件是父母其中一方必須是香港永久居民，由父或母提出申請，並應於嬰兒出生計42日內辦理，包括親身到入境處辦理出生登記時一併申請，或網上申請，但首先要成為「智方便+」用戶。父母只需填寫收款人資料、包括戶口姓名號碼及電話。立法會撥款後，當局預期明年第一季發放獎勵金，一般申請後2、3周內可收到獎金。

在房屋支援方面，資助房屋上新生嬰兒家庭可優先揀樓，「畀多幾次機會」抽籤。而「家有長者」優先類別的家庭，原先已佔有30%名額，再加10%予新生嬰兒，嬰兒滿3歲前都會有足夠機會。而公屋申請方面，現時「天倫樂」計劃可讓長者提早半年輪侯時間，而最新安排則會讓新生嬰兒家庭可提早一年。現時輪侯冊0至1歲的初生嬰兒只有4%，即使多了10%人對輪侯冊亦影響不大。在支援育兒方面，今次施政報告會大幅增加託兒名額，資助也會有明顯增加，在職家庭津貼則增加15%。而社區服務方面，託兒獎勵金同樣會有大幅增加，若對象是3歲以下、特殊學習需要，每小時增至60港元。

政府會為有功能障礙的夫婦提供支援輔助生育，包括增加公營輔助生育服務名額。醫院管理局在2024-25年度起計5年內，逐步增加體外受精治療的輔助生育服務名額，由每年1,100個增加超過六成至1,800個，並加強培訓相關專業人員。政府亦提供輔助生育稅項扣除，由2024-25課稅年度起，政府在薪俸稅和個人入息課稅下，設立每年最多10萬元輔助生育服務稅項扣除。