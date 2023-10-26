科大國際本科生比例冠全港　獎學金創業支援吸生源

新一份《施政報告》提到，2024至25學年起，政府資助的專上院校非本地學生限額將增加40%。香港科技大學今日(26日)表示，該校過去數年的學士課程，每年錄取逾500位非本地生，當中平均一半是國際生，美洲、東西歐、澳洲、非洲及亞洲等地區，指國際本科生比例屬全港各資助大學中最高。有科大國際生認為，學校的獎學金吸引，且校內的創業氣氛濃厚，畢業後將留港發展。

來自南韓、現年28歲的朴延鎭為科大工學院哲學博士(機械工程)二年級生，因自小擁有「太空夢」，於2014年入讀科大機械工程學本科課程，畢業後繼續攻讀碩士及博士課程。他坦言本科畢業後，一度想到國外大學進修，但經比較後，認為科大的研究設施配套、學習環境及師資等均最適合自己，加上多年來獲得香港博士研究生獎學金、科大紅鳥博士生獎、亞洲未來領袖獎學金等獎學金及津貼，亦是吸引他留港的原因。

朴廷鎭現時兼任科大教學助理，又與科大空氣力學和聲學實驗中心工程師Ryu Fattah，於前年共同創辦初創VisionARi，研發AR(擴增實境)教學應用程式，應用於不同學科和行業，例如透過AR技術呈現3D空氣動力引擎，讓學生了解當中結構。廷鎮透露，多間院校和訓練機構都對公司的技術感興趣，並已向香港科技園申請「創科培育計劃」，擴展團隊規模。

相比起南韓的學習環境，朴廷鎭稱，科大學生更敢於跳出舒適圈及落實創新嘗試，身邊亦有不少同學創業。他認為，現時香港整體對初創的環境，比南韓開放很多，院校、公共機構和政府均提供不同計劃，有助初創起步發展。留港至今近十年，廷鎮已正式取得香港身份證，未來將會留港發展。

另一國際生陳柢光來自馬來西亞，現為科大工學院計算機工程學四年級生 ，過去先後在香港得到3次實習機會，其中2次都在環球金融機構擔任程式開發的工作，他認為香港作為國際金融中心，在金融科技方面的發展比其他地方成熟，加上來港後透過日常與同學、同事相處，已說得一口流利廣東話，且懂得英文、馬來語，認為自己留港工作有很大的語言優勢。

科大本科招生及入學事務處處長劉夢琳指，過去數年，科大學士課程每年所錄取逾500位非本地生，平均有一半是國際生，來自包括美洲、東西歐、澳洲、非洲以及亞洲等地區。她續指，科大2024至25學年的國際生招生現已展開，首輪申請將於11月21截止，12月下旬公布首輪結果；正式遴選申請則於明年1月9截止。