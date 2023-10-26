廣東高院駁回6人涉黑案上訴 港黑幫主犯判死緩

廣東省高級人民法院周四（26日）對具香港黑社會背景的主犯梁建光等6人組織、領導、參加黑社會性質組織一案作出二審宣判，裁定駁回上訴，維持原判，核准梁建光死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身。

深圳市中級人民法院一審時以組織、領導黑社會性質組織罪、故意傷害罪、綁架罪、搶劫罪、敲詐勒索罪、聚眾鬥毆罪、尋釁滋事罪，數罪並罰，判處梁建光死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，並處罰金101萬元人民幣（約109萬港元）及其他財產刑。其餘5名被告分別被判處有期徒刑3年至無期徒刑，並對趙忠強、林頂興、黃恆林判處財產刑。部分被告其後提出上訴。

法院經審理查明，梁建光1990年代初糾集社會閒散人員，在深圳市原寶安區觀瀾一帶為非作惡，逐步形成以其為領導者，人數眾多、層級明確、成員固定的黑社會組織。該組織通過「睇場」、「收數」、開設賭場、開辦夜店、壟斷大巴線路營運和桶裝水銷售等行業，攫取非法經濟利益，先後實施了故意傷害、強迫交易、搶劫等一系列犯罪，導致1死多傷。二審法院認為，一審判決認定事實清楚，證據確實、充分，適用法律及定罪準確，量刑適當，審判程序合法，遂作出上述裁定。