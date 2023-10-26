涉展示假證免費泊車94天　郵差認罪准保押11.16判刑

一名郵差涉以虛假泊車許可證，免費使用政府合署停車場近半年。該名郵差早前被廉署落案起訴，案件今日(26日)在沙田裁判法院再訊。被告承認控罪。裁判官覃有方將案件押後至11月16日判刑，以待索取被告的社會服務令報告。被告獲准保釋。

38歲被告文俊謙，任職香港郵政郵差，他承認兩項使用虛假文書罪名。就另一項使用虛假文書的副本罪，控方則不繼續提出檢控。案發時被告在大埔政府合署的大埔派遞局工作。大埔政府合署設有一個停車場，由佳定物業管理有限公司(佳定)管理。獲香港郵政或其他相關政府部門簽發臨時泊車許可證的車輛，可在工作日期間免費停泊在該停車場。

案情透露，被告於2022年4月至10月期間，向佳定四名保安員展示兩張看來是由香港郵政發出的臨時泊車許可證，意圖誘使四人接受它們為真確的，以停泊一輛汽車在該停車場。廉署接獲貪污投訴展開調查，發現被告先後於94個工作日使用上述虛假臨時泊車許可證，將一輛汽車停泊在該停車場，而香港郵政從沒有向被告簽發相關臨時泊車許可證。

案件編號：STCC2510/2023