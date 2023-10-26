過去5年195公僕被免職　上年度60宗較之前增近1倍

政府提供的資料顯示，過去5年共有195人被免職，單在2022-23財政年度，公務員被免職的個案已有60宗遠較之前5個財政年度，即2017-18至2021-22每年平均不足31名，增加近一倍。

根據公務員事務局提交立法會的文件指出，在2018-19至2022-23年度，共有1,124名公務員因為干犯嚴重不當行為或被裁定干犯刑事罪行，而須接受正式紀律行動和懲處，另有1,995人因干犯性質較為輕微的不當行為而須接受簡易紀律行動，而在在上述期間內須接受正式紀律行動和懲處的公務員當中有195人被免職。

政府強調非常重視公務員的品行操守，絕不姑息違法或違規的公務員。當局亦一直持續推展優化公務員紀律機制的工作。在2023年已於4個部門推行為期一年的先導計劃，加強部門監督在試用期或試任期2年內的公務員採取簡易紀律行動。此外，當局亦要求公務員如被執法機關拘捕須盡快向其部門首長呈報，以及舉辦3場工作坊培訓部門管理人員調查紀律個案的技巧。

當局又指在2024年將會繼續推展優化措施，以及督導和協助部門用好公務員紀律機制，包括檢討「先導計劃」實施一年的成效、繼續為部門舉辦工作坊加強培訓部門調查和處理紀律個案，以及要求部門定期向部門首長和公務員事務局匯報處理紀律個案的進度，以加強部門監察其紀律個案的處理時間，和施加的懲處是否嚴寬合度。

對於修訂公務員守則方面，當局指去年向行政長官提交更新版《守則》初稿後，已按其指示檢視更全面資料。更新後的《守則》會闡明現今公務員應有的基本信念和操守準則，包括公務員須具備維護國家主權、安全和發展利益的意識，並應盡忠職守，以民為本，注重團隊精神，敢於擔當。當局在完成檢視《守則》的工作後，在2024年第一季或之前向職方發出更新版《守則》草擬稿，徵詢職方的意見。