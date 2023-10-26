施政報告措施多　財金官員認令赤字擴大

施政報告提出許多新施，被問及會否擔心令財赤擴大，財金官員承認赤字會較年初公布的預算案為高，而施政報告雖然會部分會即時實施，但部分會下個財政年度開始，相信屆時才會反映，又解釋印花稅收入和賣地收入比預期少，強調「唔需要執着於某一年係咪盈餘定赤字」，當局在推措施時會考慮影響。

財金官員指施政報告對今年經常開支影響幾十億港元，影響股票交投有多方因素，除交易費用，仍有地緣政治和經濟環境，印花稅只為成本之一，當局考慮公共財政，因為印花稅為重要收入來源，所以認為轉為2021年稅率合適。

被問及有消息指有財金股官員對減印花稅有保留，以及未來會否進一步下調股票印花稅，財金官員指更改股票印花稅是集體決定，而要提高股票市場流動性要先判斷影響流動性因素，當中包括要視乎經濟環境，地緣政治亦會影響資金流向。該官員又指促進股票流動性小組認為促進流動性要視乎持倉限額、資金流動性等，所以施政報告有提出相應措施，又認為上市制度，創業板亦為因素之一，以及交易機制方面，因此要全面改不能以單一措施去處理。

對於賣地收入減少，財金官員指指賣地收入有時高有時低難免，認為是周期性，在環境一般政府不用縮，如果縮只會雪上加霜，在如此情況更要應使得使、投資未來，形容錢「就係咁嚟用」，強調重要是保持信心，慎重應對風險。