第三季來港客量僅疫前68%　文體旅局研改旅業發展方向

本港被旅客批評景點單一、缺乏特色，施政報告提出修改《香港旅遊業發展藍圖》，因應旅客最新喜好、習慣等轉變，發掘旅遊業的新機遇。文化體育及旅遊局目標明年公布新藍圖，又說將推動於旅遊景點增設電子導賞，及運用擴增實景等技術豐富旅遊體驗等，期望能重塑旅遊之都。

文體旅局最新向立法會提交文件，指於2017年公布旅遊業發展藍圖以吸引高增值過夜旅客、培育特色的旅遊產品，提升香港作為會展旅遊目的地、地區郵輪樞紐及亞洲盛事之都的地位等為目標。於新冠疫情期間推出「鹽田梓藝術節」、「城市景昔」擴增實景等旅遊項目；主題樂園亦擴展園區，包括迪士尼樂園於下月開幕的全球首個、最大型《魔雪奇緣》主題園區「魔雪奇緣世界」等。

跨境旅遊於今年2月開始復常，訪港旅客人數在半年多以來持續上升，第三季訪港旅客人數近1,044萬人次，平均每天約11萬旅客訪港，回復至疫情前2017年和2018年同期約68%，復甦進度與鄰近地區相若。文體旅局指出，旅客的喜好、習慣和消費模式在疫情後改變，認為現應抓緊全面重啟旅遊的契機，檢視《藍圖》，並諮詢業界，目標是於明年公布《藍圖2.0》。

另外，該局將推出新一輪「旅行社資訊科技發展配對基金計劃」、推動旅遊景點增設不同語言的電子導賞、運用擴增實景等技術，積極利用智慧旅遊的發展，提升旅客體驗。旅遊業監管局亦會善用智能科技加強管理入境旅行團的效率。據了解，智能科技涉及旅行團登記系統，方便管理尤其內地團的食團餐、行程，紓緩旅行團於土瓜灣紅磡一帶消費、食飯等擾民的情況。