群煞圍毆山景邨鎖車3保安　5男子落網

昨日(25日)凌晨零時許，屯門山景邨3名保安員發現4輛私家車在屋邨內違例停泊，於是按規定進行鎖車，但在他們處理期間，相關車輛的車主及司機等一行5人現身表示不滿，當中3人向一眾保安員拳打腳踢施襲，更囂張「撻朵」自稱黑幫成員。3名遇襲保安員各自受不同程度損傷，幸經治理後並無大礙，已經出院。鑑於案件性質惡劣，執法部門高度關注案件，經深入調查和情報分析後，昨日及今日(26日)在區內展開行動，拘捕5名男子(26至63歲)，並檢獲其中一輛涉案私家車和一批手機。

調查顯示，被捕人士懷疑全部有黑社會背景，涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」、「以三合會社團成員身份行事」、「串謀傷人」及「協助罪犯」等罪，他們現正被扣查。調查人員強調，該部門極有信心，本案將會有更多人士落網，同時呼籲當日目擊案發經過的市民，尤其是網上流傳事發片段的拍攝者，請即刻挺身而出，向人員提供資料。

此外，為了打擊黑社會氣燄，執法部門將會由今日起一連4日採取「犁庭掃穴」行動，通過高調巡邏、查牌、拘捕等方式，針對黑幫分子與其收入來源，加強掃蕩力度。