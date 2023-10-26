小天瑜父下周二到警署錄口供　大律師︰意味案件「有料到」

2018年罹患橫紋肌肉瘤，在瑪麗醫院接受手術懷疑因醫療事故，成為「植物人」的8歲女童周天瑜，其家屬早前指會追究醫管局刑事責任。東網及《東呼即應》日前報道，港島區重案組介入調查並索取相關文件。案件有新進展，周父已接獲警員邀請，下周二(31日)將在律師陪同下，到警署就是次醫療事故的刑事問題錄口供。協助周父的執業大律師陸偉雄認為，錄口供是「好好的開始」，意味警員認同上回提交的文件和資料「有料到」。

早前確診肺癌三期、手臂有惡性腫瘤，且懷疑出現腦擴散的周父透露，早前就腦部問題在威院抽取脊髓液作檢查，報告顯示未見癌細胞，但醫生指檢查準確率僅6成，有機會是「假陰性」。另其手部腫瘤已排期在12月5日進行手術，肺部手術時間則仍待通知。

因醫療事故而慘變植物人的女孩周天瑜不能像其他孩童那樣玩樂，甚至笑容亦已成家人的追憶。周父多年來為女兒追討涉事者責任，今年卻不幸積勞成疾身患癌症。近日周父就女兒的民事索償案，與醫院管理局達成和解，卻不是醫療事故的終站。周父指，仍為涉事醫生涉篡改手術紀錄一事追究刑責，並獲執業大律師協助撰寫公開信，促警務處處長蕭澤頤跟進。日前，周父獲港島總區重案組回覆稱會從刑事方向研究案件。