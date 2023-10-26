美酒佳餚巡禮闊別5年今實體復辦　一連4日在中環海濱舉行

闊別5年後首次恢復實體舉行的「美酒佳餚巡禮」今晚(26日)在中環海濱空間開幕。愛酒之人於300個攤位除了能試飲法國波爾多、勃根地區等地的經典佳釀外，亦能體驗甚少出口的芬蘭冰蘋果酒，以及曾於國宴招待法國總統馬克龍的寧夏「蛇龍珠」。酒商預計今屆人流理想，期望生意額能回復疫前水平。

一連4日在中環海濱舉行的美酒佳餚巡禮匯聚36個國家的美酒、美食。雖然打工仔明天(27日)仍要上班，但傍晚仍有眾多人進場嘆靚酒、大快朵頤。眾展商之中，主打芬蘭冰蘋果酒的參展商今年新加入巡禮，帶來限量2,000支的蘋果冰酒，平常不會於全球銷售。負責人介紹，冰酒製作模式類似加拿大魁北克省的冰酒，芬蘭酒廠惟以傳統家族配方釀製，所以口感會比較細緻些。他相信飲品及食物合乎入場人士的口味，生意額可超過六位數。

巡禮亦隨中國葡萄酒興起而增設專區，自寧夏回族自治區的葡萄酒展商帶來寧夏賀蘭山東酒莊的「蛇龍珠」葡萄酒。這款酒曾經在今年4月國宴款待法國總統馬克龍，是以3種葡萄酒混合釀製的「N609」葡萄酒。展商期望透過活動向港人推廣內地葡萄酒。

隨了品嘗美酒，活動亦有超過17個國家的美食，例如西班牙芝士、火腿，亦有本港地道小食，例如避風塘炒薯仔、椒鹽豆腐等。市民亦可參與「品味學堂」，學習品嘗美酒等。打算入場的市民可於網上或現場買入場券和品味通行證，門票售價價由20港元至40港元；於場內品酒及用餐的「品味通行證」則有兩種售價，包括400港元14張券連1隻紀念版酒杯；或200港元8張券連1隻可回收杯。