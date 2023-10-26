環保博覽今亞博開幕　展綠色運輸、氫能科技設備

國際環保博覽今日（26日）於亞洲國際博覽館開幕，超過300家展商展出最新環保科技產品及技術。主辦的貿易發展局表示，博覽與最新施政報告所指的環保遠景及政策措施有相應焦點，例如香港氫能業界首次牽頭組織「氫能館」，展示相關科技技術。環境及生態局相信環保技術和產品有助社會轉型至低碳經濟。

一連四天（26至29日）的國際環保博覽有來自13個國家及地區的展商參與。貿發局指出，博覽中主題展覽均與港府的環保遠景及政策措施相呼應，例如「綠色運輸」等展區將展示多款新能源汽車及相關設備，包括威馳騰汽車（香港）將展示氫能車，如貨櫃車及垃圾車；香港華為國際推出最新型號的快速充電樁，電動車能在10分鐘內充滿電；晋揚國際（香港）則展出電動車電池可持續解決方案，延長電池壽命。

香港氫能業界亦首次牽頭組織氫能館，例如香港中華煤氣、氫能技術(集團)、中石化(香港)和城智循環能源展示最新氫能技術。而環境及生態局亦於環保博覽中介紹應用在日常環保工作中的高科技，如探地雷達機械狗、5G自動導航實時水質分析採樣無人船等。博覽最後一天（10月29日）設為公眾日，屆時會有環保工作坊、綠色市集等，市民可免費入場。

環境及生態局局長謝展寰表示，政府將在海、陸、空交通方面全力推動新能源使用和供應，以帶領業界綠色轉型，期待與在博覽會中發掘更多環保技術和產品，以助社會轉型至低碳經濟。港府於施政報告提出於明年上半年制訂《香港氫能發展策略藍圖》，展開修訂與製造、儲運和使用氫能相關法例的準備工作，2025年向立法會提交草案。