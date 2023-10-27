粉嶺華心邨雜物屋失火　獨居漢葬身火海

粉嶺發生奪命火警。昨晚(26日)11時54分，華心邨華勉樓12樓一單位起火，濃煙升上半空，大廈內26男26女住客自行疏散到樓下暫避。消防接報到場開喉灌救，並派出搜救隊協助救援及疏散。單位火勢迅即被撲滅，人員在單位地上救出一名姓梁(46歲)昏迷男子，他全身多處燒傷，由救護員檢驗後證實死亡。消息指單位內疑有雜物燒着引致火警。

東網記者今晨(27日)約9時返回現場視察，起火樓層部分走廊目前仍然封鎖，消防由起火單位內搬出一批雜物，暫放在走廊有待清理，死者遺體則暫放在升降機大堂，由帳篷遮蓋待仵工稍後舁送殮房。此外，消防及執法部門亦分別再派員到場搜證，經初步調查後相信現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分，惟現場火警成因仍有待確定。

據同層街坊透露，起火單位由一名約30至40歲無業漢獨居，他因行動不便須持拐杖，而單位內擺滿雜物，經年累月下導致有惡臭味傳出，屋內更疑有老鼠闖入鄰居家中。該名男戶主疑因不良於行，身上帶有一股異味，部分鄰居會因而避免與其同乘升降機。據悉，去年房署曾派員到單位搬走多車垃圾，亦曾有義工登門協助清理。

街坊續稱，聽聞男戶主早前因駕電單車時出意外撼傷頭部，疑因而導致精神有異，深夜時分會開閂門造成噪音，但鄰居都表示體諒，並無作出投訴，亦有街坊稱他見到鄰居時都會主動打招呼，很有禮貌，對其不幸離世均感惋惜。