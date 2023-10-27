稱雪卵不符盡早生理念　港府拒採納

施政報告公布一系列鼓勵生育的措施，惟當中沒有雪卵支援。議員林琳關注有關情況，認為鼓勵生育要工商界幫助，不少父母都擔心要照顧子女，又要重返職場情況複雜，而有巴士公司研究在車廠設託兒服務，惟涉及不少條例如防火等，認為政府可以在安全情況下拆牆鬆綁，才可以鼓勵生育。

政府指雪卵支援一事，醫療政策必然是鼓勵「可以生就盡早生」，因為父母年輕健康狀況最好，希望在最精壯的時候，「令下一代更精壯」，又解釋，延長雪卵期限與相關的政策不一致，因此並沒有採納。

對於友善環境政策方面，政府支持企業建立育兒友善環境，知道不少企業已在這方面做工夫，今次鼓勵生育措施作出了清晰政策，令社會有意識生育，亦對企業有幫助，多些嬰兒一定對社會是好事，即使生於基層，「可能佢係攞諾貝爾科學獎㗎！」，希望大家不要將重點只放在兩萬港元新生嬰兒獎勵金，強調政府有組合措施鼓勵生育。

另外，對於當局推出為期3年的「再就業津貼試行計劃」，對象為連續3個月或以上沒有從事任何獲酬工作的40歲或以上中高齡人士。議員陳穎欣認為當局派2萬港元未必能鼓勵生育，但投放就業市場就可以增加勞動力，希望當局增加再就業津貼，讓更多人受惠。政府表示，當局希望釋放40歲或以上的中高齡人士，對比之下40歲以下的青年則相對無需要這個津貼，希望作為誘因推動該批人士出來工作，但同時也要衡量財政，故今次用40歲劃界，是考慮所有元素推出的。