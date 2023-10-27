人神共憤！婦人西環疑虐鴿被捕　網民：捉咗3隻整斷對翼

社交媒體上流傳一條「車Cam」片段，拍下一名身穿紅黑間條上衣、黑色長褲及戴太陽眼鏡的中年婦人，於昨日(26日)中午在中西區海濱長廊近豐物道，徒手將在地上覓食的白鴿捉住，並放入孭在胸前的背囊內。片中可見婦人先後將至少3隻白鴿捉走，期間一名男子落車指摘婦人行徑，亦有途經市民對其舉動報以怒目，片段到此結束。

上載片段的網民事後在貼文補充，指「阿姐捉咗3隻白鴿整斷人哋對翼」，事件引起大眾嘩然，認為事件屬「殘酷對待動物」案，又建議「車Cam」片主報案求助，亦有人補充指，自己事後跑步途經現場，發現地上遺下數隻死鴿，其死狀奇特，不排除正是該中年婦人所為。

執法人員表示，經向該名落車指摘婦人行徑的熱心男子聯絡、以及翻看大量「天眼」錄影後，成功鎖定一名涉案婦人，並於今日(27日)以涉嫌「殘酷對待動物」，拘捕一名姓李(74歲)本地婦人，她報稱為退休人士，現正被扣留調查。據了解，被捕婦人無情緒問題，居於西區，犯案動機有待進一步調查。

根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》第3(1)(a)條，任何人如殘酷對待動物，無論牠們是野生或已被馴養，都屬違法和可處懲罰。條例最高刑罰為監禁3年或罰款200,000港元。執法人員或漁護署都有權檢控。公眾人士如目睹任何懷疑虐待動物行為，都可向有關部門舉報。