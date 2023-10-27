賣地及印花稅收入減少　港府料赤字超出預期勢逾千億

政府公布調整各項住宅物業管理措施，包括額外印花稅(SSD)的適用年期由3年縮短至兩年、買家印花稅(BSD)和新住宅印花稅(NRSD)稅率減半至7.5%，並為外來人才的置業印花稅實施「先免後徵」。有本港財金官員今早(27日)在電台節目表示，今年賣地和印花稅收入減少，赤字可能超過1,000億港元，比預算高。印花稅只是影響股市流動性其中一個因素，還有多項因素包括市場結構、上市制度、交易機制等，會朝幾個方向處理有關問題。至於市民如何看待經濟發展、息口等，當局不作猜測。

該官員又指，股市上落與外圍環境關係很大，包括內地經濟、內地股票市場、環境經濟環境，地緣政治等一系列因素影響。本港疫後復甦速度比想像中慢，經濟周期有高有低，目前最重要是發展經濟。

同場的房屋局局長何永賢表示，2010年推出「辣招」時，樓市非常熾熱，需求很大，樓價升得很厲害。惟今天環境與當時不同，經濟較為放緩，樓價調整，買家較謹慎冷靜，息口亦與當時不同。她又提到，本港大概一半人擁有私人物業，亦有人希望買樓，形容「樓既是經濟，也是民生」，故措施調節必須有度，拿捏好稅率。劏房方面，何永賢指相關「工作小組」會先為劏房下定義，例如給予時間改善，否則立法取締，抑或凍結登記制度，不再新增劏房。惟她承認劏房有很多不同場景和情況，行政措施複雜下不能一刀切。