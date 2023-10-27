港鐵大圍站增出入口　加強與社區無縫連接

港鐵公司本着「鐵路加社區」的發展概念，早在規劃階段已計劃於港鐵大圍站加建出入口，藉以加強車站與上蓋物業的無縫連接。對此，港鐵公司物業及國際業務總監鄧智輝表示，「很高興大圍站H出入口今日正式啟用，連接圍方及屯馬綫3號月台，達至無縫連接，是除了大圍站B出入口之外，另一個為居民、乘客、商場顧客提供方便快捷的途徑出入商場」。

事實上，商場不單只連接車站，還有四通八達的行人網絡連接周邊地區，圍方有不少出入口，加上新建的兩條行人天橋分別連接名城及新翠邨，以及由商場加設延伸段連接八爪魚天橋，方便附近街坊往來區內不同地方。

自7月試業至今，圍方獲顧客支持，人流持續暢旺，印證港鐵團隊及商戶的努力。過去3個月，港鐵公司都非常滿意圍方為社區所提供的一切便利及活動。期內港鐵公司舉辦各類型活動，例如在暑假期間及10月份舉行的圍系生活音樂會及晚間音樂會、大圍特色社區展覽等，而在即將來臨的萬聖節、聖誕節及新年節日，也會繼續舉辦更多活動予居民，以連串精彩活動與居民及顧客歡度佳節。

商場作為社區設施的一部分，連接港鐵站、住宅、商業及多元化的社區配套等元素，全面滿足區內市民衣、食、住、行各方面所需，提升市民生活質素，並促進整個社區的蓬勃發展。

現時圍方招租率已接近全數租出，營業至今，團隊一直留意商場顧客、商戶及區內居民的意見，持續改善商場的設施，加入更多零售品牌及時裝飾品等，為所有市民提供更優質的服務。