共創明「Teen」招募第二期學員　11.16截止報名

弱勢社群、「劏房」家庭的中一至中四學生可報名參加計劃。

共創明「Teen」計劃今日(27日)開始招募第二期學員，聚焦扶助更多來自基層家庭的中學生。來自弱勢社群、尤其居於「劏房」家庭的中一至中四學生由今日起可向所屬學校或協助政府推行計劃的社福機構查詢和報名。截止報名日期為11月16日。

計劃第二期會注入新元素，包括學員名額會由2,800名增加至4,000名，並擴展至涵蓋來自弱勢社群家庭的中四學生；增加團體活動種類，例如舉辦更多內地學習交流團；引入師友配對組群安排；為完成計劃的學員設立「校友會」，提供多元社交和工作實習機會。

計劃通過政、商、民合作，聚焦扶助來自弱勢社群家庭的中一至中四學生，並包含三大元素，即「師友配對」、「個人發展規劃」和「財政支援」。每名學員會獲配對一名義務友師，友師會與學員分享人生經驗、啓發學員探索更多個人發展的可能性、幫助學員加強自信，並鼓勵學員以積極正向態度定下個人目標。

此外，友師會幫助學員培養正確的理財觀念，指導他們有效使用計劃提供的5,000元啓動資金，實踐個人發展規劃。學員在成功完成計劃後，另會獲發5,000元獎學金，可應用在計劃期間學會的理財觀念，自行決定用途。密集基礎計劃為期一年，學員成功完成後會自動成為「校友會」會員，為期兩年。