政府研建第一層審批藥物註冊機構 　冀本港成為醫藥組織ICH會員

政府新一份《施政報告》提到明年會成立「香港藥物及醫療器械監督管理中心」籌備辦公室，就藥械及技術監管和審批制度作研究，邁向以「第一層審批」方式審批新藥械的註冊申請，並探討長遠將中心升格為獨立機構，加快新藥械臨床應用。醫務衞生局今日（27日）表示，目標期望本港成為國際醫藥法規協和會（ICH）的成員，料需要8至10年時間慢慢推進。

當局表示，一直希望本港通過更多藥物註冊令更多市民可用，亦希望本港成為國際藥械權威機構，包括設立全新藥物註冊「1+」機制、籌備「香港藥物及醫療器械監督管理中心」等，吸引更多本地及海內外藥物和醫療器械企業，選擇在香港做研發和臨床試驗，並在不同階段建立能力、認受性和地位，確保最終的藥械審批獲國際及國內認可。

當局又會建立大灣區國際臨床試驗所，坐落河套深港科技創新合作區，與深圳園區協同發展，共用數據庫、樣本庫及實驗室等配套；又會促進醫管局臨床研究及試驗，包括設立聯網臨床研究支援辦公室、加快臨床研究倫理審批流程等。

至於跨境醫療協作方面，主要有4部分工作，包括2024年推出長者醫療券大灣區試點計劃、加強香港與內地醫療人才雙向培訓及交流、跨境救護車點對點運送病人等。長者醫療券大灣區試點計劃方面，對於醫療機構選擇標準是有較多香港長者關係密切往來頻繁的大灣區城市、有良好質素認證、了解長者醫療券計劃的運作。

增加醫護人手供應方面，推動修訂法例引入合資格非本地培訓牙醫及護士，在短期內會修訂，探討引入合資格非本地培訓輔助醫療專業人員，例如物理治療師，以解決醫療人手不足問題。