最新公營房屋供應預測　2028至29年度逾6千居屋單位落成應市

房委會公布最新未來五年公營房屋落成及供應量預測，根據最新的文件顯示，截至今年9月數據，香港房屋委員會(房委會)及香港房屋協會(房協)在2023/24至2028/29年度，將分別供應12.4萬及1.78萬個各類公營房屋單位，當中包括各類公屋、綠置居及居屋單位，整體數字較上一個十年期增加約1.3萬個單位。有房委會委員稱，未來重點落成地區集中在如東涌、古洞等新發展區，並預料在落成量增加，以及加強打擊濫用公屋的情況下，最新鼓勵生育政策未必對公屋輪候造成太大影響。

根據房委會文件數據顯示，其中在2027/28年度公屋落成預測較上一次公布有較明顯變化，包括位於九龍城區土瓜灣道的700個公屋或綠置居單位，最新預測將延遲一個年期落成；惟在新增了東涌第23區第一期及東涌第42區第一期，分別涉及500個及1,700個公屋或綠置居單位後，令該年度的公屋落成數字不跌反升，由原預計的1.54萬，升至1.69個萬個單位。

此外，在最新公布的2028/29年度，房委會預計資助出售房屋的落成量維持較高水平，應市單位料達到6,700個單位；相關資助出售房屋屋苑位置，包括較「罕有」的中西區加惠民道第一期，將有300單位落成，而該年度最大屋苑則位於東涌第119區，料可供應1,600個單位，令2023/24至2028/29年度整體公營房屋落成數字料可達12.4萬個單位。

身兼房委會資助房屋小組成員、議員梁文廣表示最新一個十年期公營房屋落成量，即2024/25至2028/29年度 ，較前一個10年期有明顯增加情況，由原預測的12.88萬個單位，升至最新的14.18萬個單位，增加1.3萬個。梁認為，有實質的落成量支持，將可加強鼓勵生育措施的施行，減輕對現有一般家庭輪候的影響；又指出，加上房委會及房協先後收緊及加強濫用公屋政策，料亦可騰空部分單位作更適切的上樓安排，有助減輕輪候冊壓力。

此外，梁文廣亦直言，由於正輪候公屋的家庭，若在輪候期間有家庭成員變動，如其中一名成員懷孕達某個週數，可向房委會申請加名繼續輪候，料房委會已掌握相關數據，他將向當局跟進有關情況，以讓新措施更到位。