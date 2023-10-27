男子涉虐打同居女友幼子案　判刑前有新進展　押後至12.8處理

一名男子涉嫌在兩年間，多番虐打同居女友的幼子，包括用衣架打背，皮帶打手腳。他被控5項故意襲擊導致兒童受到損害罪。他否認所有控罪受審，經審訊後被裁定全部罪名成立，原本排期今（27日）在九龍城裁判法院判刑。不過，案件有新進展，辯方呈上由事主所寫的信，提到因家庭背景複雜，因此「講大話」，希望法庭不要判錯。由於執法部門需作進一步調查，故把案押後至12月8日處理，被告准保釋。

33歲匿名男被告以「C.J.H.」作為代號。他報稱無業。控方今不反對被告保釋，裁判官遂批准他以5,000港元擔保外出，另須守一系列條件，包括不得離港。被告被控於2020年4月某日至2022年4月期間，在旺角廣東道及深旺道某單位，身為超過16歲而對時年8至10歲的男童Y負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊男童Y，其方式相當可能導致男童Y受到不必要的苦楚。

控方案情指，男童Y生於2012年3月，案發時與生母和被告同居。2020年4月某日，被告在案發單位幫Y溫書時，因不滿其表現，用皮帶抽打Y手腳約20下。翌年8月，Y在睡房玩積木時，被告突然取衣架打Y背部約15下。至2022年，Y在客廳玩iPad 時，被告以衣架打Y大腿約3下。同月被告大力拳擊Y手腳肩肚。數日後被告再用手打Y胸口。裁判官裁定被告全部5項虐兒罪成，本來下令被告還押候判。

案件編號：KCCC1585/2022