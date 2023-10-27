7月起22名青年自殺本月佔7宗　學業壓力成主因專家籲尋求支援

在短短一個月內，發生7宗疑似學生自殺事件，青年自殺情況值得關注。香港撒瑪利亞防止自殺會據媒體報道統計，今年7月起截至昨日，共有22名19歲或以下青年自殺死亡或企圖自殺個案，其中18人為學生，自殺的主要原因依次為學業、感情及家庭，死亡人數達17人，9月開學後更有明顯升幅。該會指出，去年全年19歲或以下自殺死亡人數為39人，今年4個月內相關人數已達去年整體的43.6%，情況令人關注，呼籲家長及學校等留意青年的精神健康。

該會總幹事曾展國指，今年7至10月的22宗自殺死亡或企圖自殺個案中，有6位為19歲，佔 31.6%；該會自殺危機處理中心同期亦接獲51宗求助個案，以13歲及15歲青年為主，各佔17.6%及15.7%；其中一個求助個案，年齡更只有8歲，憂慮自殺有年輕化的趨勢。兩者的求助的原因相似，困擾主要是家庭問題、精神健康、人際關係及學業問題。曾表示，家庭對青年的成長影響很大，又以年齡小者為甚，如處理不好，容易成為自殺誘因。

按自殺方式分類，22宗自殺死亡或企圖自殺個案中，82%採取「由高處墮下」的方式，而「吊死」、「跳海」、「一氧化碳」及「膠袋笠頭並吸入氣體」各佔4.5%。曾展國指，因跳樓不易被救，屬決絕的自殺方式，相比整體自殺人士只有半數人採用跳樓，逾8成青年以跳樓自殺屬非常高的比例，反映青年自殺的決心。

此外，開學季的自殺死亡或企圖自殺個案有明顯上升。該會自殺危機處理中心主任韋賽姬指，今年9月至10月開學期間，中心共接獲32位19歲或以下青年求助個案，較去年的24位增加33.3%；至於網上聊天服務今年接獲35位青年求助，較去年的23人飆升52.2%。她表示，今年復常速度較去年快，學校追趕進度之餘，家長亦為子女報讀大量補習、練習等，至學生課外壓力同樣增加。

提及近月接連發生7宗疑似學生自殺個案，曾展國指，9月至10月學生經歷開學及臨近考試，壓力增加，如學生的生活單一，且無人疏導，會加重其無力感；而接連的疑似自殺事件，亦可能出現模仿效應，使原本有情緒問題的青年，在情況相若的情況下，更易挑起自殺念頭，甚至認同自殺是出路。

曾展國建議，政府應增加人手予學校應對學生自殺危機，學校亦應着重學生的身心平衡發展，遇上有自殺危機的學生，不應持「怕事」的心態內部解決，應積極尋求支援。至於家長，一旦察覺子女有情緒困擾甚至自殺危機，不應忌諱問題，宜直接關心探問。